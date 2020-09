Gravina esclusivo | Serie A | playoff per assegnare lo Scudetto

(Di giovedì 17 settembre 2020) Presidente Gabriele, nel nostro editoriale di ieri abbiamo fissato tre priorità per la stagione che riparte: riaprire gli spalti per salvare le finanze dei club, cambiare i campionati per ...

ROMA - Appena 48 giorni dopo la fine del campionato più lungo della storia, sabato la serie A riparte. Riparte di corsa perché c'è da chiudere l'anomala nuova stagione entro il 23 maggio visto che ci ...