GAZZETTA – “Milan vai col rock” | Zlatan Ibrahimovic contro lo Shamrock Rovers

"Milan vai col rock". Questa l'apertura odierna de La GAZZETTA dello Sport, dedicata all'esordio in Europa League del Milan di Stefano Pioli. Alle 20:00 da Dublino riparte l'avventura del "Diavolo" in campo internazionale. Zlatan Ibrahimovic guiderà i rossoneri contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers nel secondo preliminare di Europa League. Un appuntamento da non fallire: i gironi valgono infatti quindici milioni. Di spalla la rosea titola: "Il giorno di Dzeko". "Milik-Roma, ci siamo. Edin potrà sbarcare subito alla Juventus", si legge. Il polacco apre finalmente ai giallorossi e sta valutando se accettare l'offerta, mentre il bosniaco è pronto a firmare un biennale. Luis Suárez, intanto, resta in ...

