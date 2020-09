Domenica torneranno i TEMPORALI (Di giovedì 17 settembre 2020) In queste ore, come ben saprete, l’obbiettivo è focalizzato sull’Uragano Mediterraneo Lanos. Ma se avete letto gli articoli di ieri saprete che sulla Penisola Iberica è giunto quel che resta della tempesta tropicale Invest. Al momento gli effetti di tale tempesta sono tutt’altro che perturbati. Nelle nostre regioni, se si eccettuano gli effetti secondari del Medicane lungo la fascia ionica, domina l’Alta Pressione. Alta Pressione che, lo sappiamo, sta “colpendo” mezza Europa con temperature letteralmente folli. Fa caldo anche in Italia, laddove le anomalie termiche raggiungono punte di 4-5°C. Domenica sono attesi TEMPORALI Il richiamo subtropicale sta subendo un’accelerazione proprio a causa del peggioramento iberico, ma nel corso del weekend avremo una progressiva erosione ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) In queste ore, come ben saprete, l’obbiettivo è focalizzato sull’Uragano Mediterraneo Lanos. Ma se avete letto gli articoli di ieri saprete che sulla Penisola Iberica è giunto quel che resta della tempesta tropicale Invest. Al momento gli effetti di tale tempesta sono tutt’altro che perturbati. Nelle nostre regioni, se si eccettuano gli effetti secondari del Medicane lungo la fascia ionica, domina l’Alta Pressione. Alta Pressione che, lo sappiamo, sta “colpendo” mezza Europa con temperature letteralmente folli. Fa caldo anche in Italia, laddove le anomalie termiche raggiungono punte di 4-5°C.sono attesiIl richiamo subtropicale sta subendo un’accelerazione proprio a causa del peggioramento iberico, ma nel corso del weekend avremo una progressiva erosione ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenica torneranno Domenica torneranno i TEMPORALI Meteo Giornale Riparte il Mercatino antiquario di Ascoli

ASCOLI – Dopo la pausa estiva torna puntuale il Mercatino Antiquario nella cornice del centro storico di Ascoli Piceno, l’evento che ogni terza domenica del mese e sabato precedente fa rivivere nelle ...

Referendum, Veltroni vota No

“Se quello di domenica fosse un voto sul governo, voterei a favore perché non vedo alternative e penso che abbia fatto quello che doveva fare, e non era facile. Mi auguro poi che vincano i candidati d ...

Frascati Scherma, Tocci: “Speriamo di tornare presto a fare gare. Gaetano Frezza ci mancherà tanto”

Il Frascati Scherma ha presentato l’attività ufficiale per la nuova stagione. Domenica scorsa lo ha fatto in un incontro sulla piattaforma Zoom dedicato a tutti i genitori, mentre martedì sera il vice ...

