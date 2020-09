Ticinonline : Coronavirus: Rockets-Academy sospesa per la positività di un ticinese -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rockets

Ticinonline

LUGANO - Già ufficializzato una decina di giorni or sono dai Chicago Blackhawks, il passaggio in prestito del giovane attaccante Philipp Kurashev al Lugano è stato ora confermato anche dalla società b ...Roma, 12 set. (askanews) - La Nba ha cacciato dalla bolla di Orlando, escludendolo dal resto dei playoff l'ala degli Houston Rockets Danuel House. Secondo quanto comunicato, House ha "avuto un ospite ...Mano pesantissima della NBA su Danuel House. L’ala degli Houston Rockets, infatti, ha subito la cacciata dalla bolla di Orlando a causa di uno spiacevole episodio per il quale ha fatto entrare una per ...