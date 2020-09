Cecera PD | “Parco Torresina | non c’è fine al peggio”

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Non c’è pace per il parco giochi a– dichiara il consigliere PD Alessio– L’amministrazione Campagna ha deciso di andare fino in fondo e come ultimo atto prima di lasciare la guida del Municipio ha deciso di far rimuovere anche la struttura del campo di bocce realizzato con i soldi e fatiche dal Comitato di quartiere”. Prosegue: “La struttura era stata vandalizzata, come ormai tutte le strutture del parco. L’ultimo episodio l’incendio dei libri della Bibliocabina sotto al gazebo di legno. Ma anziché ristrutturare e incentivare la partecipazione civica attraverso la custodia dell’area ha pensato bene di risolvere alla radice il problema smantellando tutto. Insomma peggio di un’invasione di cavallette”