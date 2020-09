Barak-Hellas, via alle visite. Operazione da sei milioni. I dettagli (Di giovedì 17 settembre 2020) Antonin Barak sarà un nuovo centrocampista dell’Hellas, al punto che sono in corso le visite con il club che ha deciso di rilevare il cartellino. Barak piaceva molto al Parma, alla fine l’ha spuntata l’Hellas: Operazione da circa sei milioni, in prestito con obbligo di riscatto. Foto: Twitter Udinese, Petrussi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Antoninsarà un nuovo centrocampista dell’, al punto che sono in corso lecon il club che ha deciso di rilevare il cartellino.piaceva molto al Parma, alla fine l’ha spuntata l’da circa sei, in prestito con obbligo di riscatto. Foto: Twitter Udinese, Petrussi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Barak-Hellas, via alle visite. Operazione da sei milioni. I dettagli) Playhitmusic - - larenait : #HellasVerona Ecco #Barak - RaimondoDM : ???? #Hellas Verona, preso #Barak per rinforzare il centrocampo. Arriva dall'#Udinese, al via le visite mediche. Fo… - TuttoMercatoWeb : TMW - Hellas Verona, ecco Barak per il centrocampo: al via le visite mediche - ParmaLiveTweet : Si allontana Barak: l'Hellas Verona prova a chiudere per il centrocampista dell'Udinese -

Ultime Notizie dalla rete : Barak Hellas Da Udine: l'Hellas offre dieci milioni per Barak Calcio Hellas Verona, ecco Barak

Antonin Barak è praticamente un giocatore del Verona. Il centrocampista ha sostenuto giovedì pomeriggio le visite mediche al centro Don Calabria. Nato in Repubblica Ceca nel 1994, Barak arriva dall’Ud ...

Hellas Verona su Barak: decisivo il no di Ramirez

L’Hellas Verona ha incassato il no di Gaston Ramirez, nonostante la alta offerta contrattuale il trequartista uruguaiano ha resistito alla corte degli scaligeri, costringendo il Verona a virare su Ant ...

Barak va al Verona, l’Udinese incassa altri 10 milioni e ora tocca a De Paul

Dopo Fofana al Lens, vicina la cessione definitiva del ceco. In ballo resta l’uscita dell’argentino corteggiato dal Leeds UDINE. Dieci milioni di euro tondi tondi, tutti in un unica soluzione e senza ...

Antonin Barak è praticamente un giocatore del Verona. Il centrocampista ha sostenuto giovedì pomeriggio le visite mediche al centro Don Calabria. Nato in Repubblica Ceca nel 1994, Barak arriva dall’Ud ...L’Hellas Verona ha incassato il no di Gaston Ramirez, nonostante la alta offerta contrattuale il trequartista uruguaiano ha resistito alla corte degli scaligeri, costringendo il Verona a virare su Ant ...Dopo Fofana al Lens, vicina la cessione definitiva del ceco. In ballo resta l’uscita dell’argentino corteggiato dal Leeds UDINE. Dieci milioni di euro tondi tondi, tutti in un unica soluzione e senza ...