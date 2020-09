X Factor 2020, le novità della 14esima edizione, che punta sull’emozione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Riparte X Factor, il talent musicale più amato di sempre, rimesso a nuovo per una edizione, la quattordicesima, che promette scintille. La prima puntata della Audition andrà in onda giovedì 18 settembre 2020 e nelle intenzioni degli autori c’è soprattutto il desiderio di riprendersi dal calo di ascolti della scorsa edizione, puntando sull’emozione e mettendo al centro del programma le storie dei ragazzi. Manuel e Mika, vecchie conoscenze del programma e le new entry Emma ed Hell Raton insieme funzionano benissimo: i presupposti per una edizione al top ci sono tutte, nonostante il distanziamento in studio e il pubblico inevitabilmente ridotto nella fase live. Vediamo insieme le novità ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 settembre 2020) Riparte X, il talent musicale più amato di sempre, rimesso a nuovo per una, la quattordicesima, che promette scintille. La primataAudition andrà in onda giovedì 18 settembree nelle intenzioni degli autori c’è soprattutto il desiderio di riprendersi dal calo di ascoltiscorsando sull’emozione e mettendo al centro del programma le storie dei ragazzi. Manuel e Mika, vecchie conoscenze del programma e le new entry Emma ed Hell Raton insieme funzionano benissimo: i presupposti per unaal top ci sono tutte, nonostante il distanziamento in studio e il pubblico inevitabilmente ridotto nella fase live. Vediamo insieme le novità ...

XFactor_Italia : Da oggi possiamo dire che la musica è tornata: con #XF2020 le novità sembrano non finire mai! ?? Curiosi??? Leggete q… - XFactor_Italia : ?? ATTENZIONE ?? Non ce la facevamo più ad aspettare, quindi domani alle 19:30 su - SkyTG24 : Al via da giovedì 17 le audition di #XF2020. Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione ??? - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Opel Corsa-e, l’elettrica del Fulmine è l’auto ufficiale di #XFactor 2020 - motorionline : #Opel Corsa-e, l’elettrica del Fulmine è l’auto ufficiale di #XFactor 2020 -