Tutto confermato: Spezia, ufficiale Agudelo dalla Fiorentina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ve lo avevamo anticipato in esclusiva, ora è ufficiale: Kevin Agudelo è un nuovo giocatore dello Spezia, in prestito dal Genoa. Classe 1998, l’attaccante colombiano è pronto a mettersi in mostra con il club ligure, agli ordini di Vincenzo Italiano. Kevin Agudelo è un nuovo calciatore delle Aquile https://t.co/HSybmTSPUG pic.twitter.com/tAFLFy7kis — Spezia Calcio (@acSpezia) September 16, 2020 Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ve lo avevamo anticipato in esclusiva, ora è: Kevinè un nuovo giocatore dello, in prestito dal Genoa. Classe 1998, l’attaccante colombiano è pronto a mettersi in mostra con il club ligure, agli ordini di Vincenzo Italiano. Kevinè un nuovo calciatore delle Aquile https://t.co/HSybmTSPUG pic.twitter.com/tAFLFy7kis —Calcio (@ac) September 16, 2020 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Tutto confermato Colpo Modena: tutto confermato, sarà Scappini il nuovo attaccante alfredopedulla.com Presentata a Jesi la borsa di studio intitolata a Sandro Pieralisi

Proprio nel primo giorno di apertura delle Scuole, l’Azienda Paradisi annuncia una nuova iniziativa per le prossime generazioni della Città: una borsa di studio intitolata a Sandro Paradisi. A ottobre ...

Festival di Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo, Coletta: “Si farà con il pubblico tamponato”

In Rai stanno ripartendo tutte le principali produzioni, ma il tema principale ad ogni conferenza stampa di presentazione che si rispetti, resta sempre uno: Sanremo 2021. Un tema sul quale tra i verti ...

Antitrust: 5 milioni di multa a Poste. Azienda 'contenuti inaccettabili'

L'Antitrust ha irrogato a Poste Italiane una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo consentito dalla legge anche se non deterrente in rapporto al fatturato del gruppo pari nel 2019 a 3,492 miliardi ...

