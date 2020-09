Switch si aggiorna e ora censura e vieta parole come Coronavirus e ACAB

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nella giornata di ieri Nintendo ha pubblicato un nuovomento di sistema perchespesso accade era stato etichettato semplicementeun "miglioramento della stabilità di sistema". A quanto pare con alcune particolarità.Già, perchéindividuato dal modder di Nintendo OatmealDome, la versione 10.2.0 espande in maniera significativa il numero dite ete sulla piattaforma. Sono infatti state inclusee acronimiKKK (ovviamente Ku Klus Klan), schiavo, nazi e(All Cops Are Bastards). La lista dellete include anche un termine, purtroppo, molto in voga di questi ...

