Regolamento Shamrock Rovers-Milan | cosa succede in caso di pareggio

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildi, match valido per il secondo turno dei preliminari di Europa League 2020/2021. I rossoneri hanno la sfortuna di dover giocare questa gara secca in terra irlandese, ma si tratta dell’unico svantaggio, visto che indisi andrebbe ai supplementari e dunque indi eventuale ulteriore stallo ai rigori. E’ questo ilpensato dall’Uefa per accorciare la formula di una competizione iniziata in ritardo rispetto al passato a causa dell’emergenza coronavirus.

Sportface.it

