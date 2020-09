Peste suina, Cia: “E’ necessario scongiurare il rischio e contenere il numero dei cinghiali” (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’intensificarsi dei casi di Peste suina africana (PSA) in Europa, “richiami per l’ennesima volta l’attenzione delle istituzioni Ue a un maggiore senso di responsabilita’ per la tutela della salute animale e delle produzioni zootecniche sul mercato, ma ancora di piu’ spinga il governo italiano a una riforma sostanziale della legge sulla fauna selvatica“. A dirlo e’ Cia-Agricoltori Italiani dopo l’ultimo episodio di contagio da PSA su un cinghiale nel tedesco Brandeburgo. Per Cia, quindi, e’ urgente intervenire su piu’ fronti: da una parte, con verifiche mirate e tempestive, oltre che con controlli intensificati, sulla merce importata e sul flusso di animali vivi (l’Italia ne importa per il 40% e solo in Ue, da Olanda, Francia e Germania); dall’altra, predisponendo subito ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’intensificarsi dei casi diafricana (PSA) in Europa, “richiami per l’ennesima volta l’attenzione delle istituzioni Ue a un maggiore senso di responsabilita’ per la tutela della salute animale e delle produzioni zootecniche sul mercato, ma ancora di piu’ spinga il governo italiano a una riforma sostanziale della legge sulla fauna selvatica“. A dirlo e’ Cia-Agricoltori Italiani dopo l’ultimo episodio di contagio da PSA su un cinghiale nel tedesco Brandeburgo. Per Cia, quindi, e’ urgente intervenire su piu’ fronti: da una parte, con verifiche mirate e tempestive, oltre che con controlli intensificati, sulla merce importata e sul flusso di animali vivi (l’Italia ne importa per il 40% e solo in Ue, da Olanda, Francia e Germania); dall’altra, predisponendo subito ...

