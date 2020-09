Internazionali d' Italia | Berrettini al terzo turno | Coria battuto in due set

(Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA - Matteosi è qualificato per ildeglidi tennis , a Roma . Il 24enne atleta di casa, n.8 dell'Atp e 4/a testa di serie del torneo capitolino, ha debuttato ...

Matteo Berrettini si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, in corso sulla terra battuta del Foro Italico di Roma. Il tennista romano, testa di serie numero 4 e ottavo del ranking Atp, dopo il bye all'esordio ha sconfitto al secondo turno l'argentino Federico Coria con il punteggio di 7-5 6-1. Altri risultati di s ...