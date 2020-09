Guida Tv Giovedì 17 settembre 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Guida Tv Giovedì 17 settembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv giovedì 10 settembre Rai 1 ore 20:35 Techetechetèore 21:25 Nero a Metà 2×03-04 1a Tvore 23:40 Porta a porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Un’estate in ProvenzaUn burbero nonno e tre nipoti adolescenti: uno scontro-incontro generazionale sullo sfondo di una calda estate in Provenza. ore 23:10 Una Pezza di Lundini ore 23:40 Primo SetProgramma che racconta la riapertura dei set dopo il lockdown Rai 3ore 20:25 Tutto su Mia Madreore 20:45 Un Posto al Sole ore 21:20 Gotti – Il primo padrino La storia vera dell’ascesa criminale, durante gli anni ’80, del boss italo-americano John Gotti, il mafioso che fu a capo della famiglia Gambino di New York City, divenendo ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 16 settembre 2020)Tv Giovedì 17Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv giovedì 10Rai 1 ore 20:35 Techetechetèore 21:25 Nero a Metà 2×03-04 1a Tvore 23:40 Porta a porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Un’estate in ProvenzaUn burbero nonno e tre nipoti adolescenti: uno scontro-incontro generazionale sullo sfondo di una calda estate in Provenza. ore 23:10 Una Pezza di Lundini ore 23:40 Primo SetProgramma che racconta la riapertura dei set dopo il lockdown Rai 3ore 20:25 Tutto su Mia Madreore 20:45 Un Posto al Sole ore 21:20 Gotti – Il primo padrino La storia vera dell’ascesa criminale, durante gli anni ’80, del boss italo-americano John Gotti, il mafioso che fu a capo della famiglia Gambino di New York City, divenendo ...

