Genoa-Crotone, probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo alcune settimane dall'ultima gara ufficiale 2019-2020, torna il campionato italiano. Tra molte incertezze sulla presenza o no dei tifosi, inizierà un nuovo cammino segnato indubbiamente dalle restrizioni anti-Covid che sono state già protagoniste nelle gare di A e di Coppa Italia. Tra le gare che infiammeranno subito questa prima giornata di A ci sarà Genoa-Crotone, probabilmente già uno scontro salvezza. La partita andrà in scena domenica 20 settembre alle ore 15 e sarà visibile su DAZN. Come arriva il Genoa C'è molta curiosità sul modo in cui Maran esordirà in questa stagione. Il Genoa ha come obiettivo inziare bene per scongiurare fin da subito l'incubo retrocessione, il motivo per cui l'ex allenatore del Cagliari ...

