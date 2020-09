Gaetano Manfredi: "Da lunedì lezione nelle università e con la mascherina" (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Le lezioni in presenza stanno riprendendo in tutte le università: alcune hanno iniziato, la maggior parte riprende lunedì prossimo; c’è un modello misto che prevede una occupazione delle aule al 50% e in contemporanea la didattica a distanza per raggiunger i fuorisede e gli stranieri ma anche coloro che non sono in grado di seguire le lezioni per vari motivi”. Così il ministro dell’università Gaetano Manfredi su Sky tg 24.“Si è cercato di privilegiare le matricole che hanno bisogno di una guida più robusta - spiega - ma stiamo cercando di garantire il massimo della sicurezza convivendo con la pandemia. Abbiamo imposto l’uso della mascherina anche durante le lezioni: è un fastidio ma i ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Le lezioni in presenza stanno riprendendo in tutte le;: alcune hanno iniziato, la maggior parte riprende; prossimo; c’è un modello misto che prevede una occupazione delle aule al 50% e in contemporanea la didattica a distanza per raggiunger i fuorisede e gli stranieri ma anche coloro che non sono in grado di seguire le lezioni per vari motivi”. Così il ministro dell’su Sky tg 24.“Si è cercato di privilegiare le matricole che hanno bisogno di una guida più robusta - spiega - ma stiamo cercando di garantire il massimo della sicurezza convivendo con la pandemia. Abbiamo imposto l’uso dellaanche durante le lezioni: è un fastidio ma i ...

