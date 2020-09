Fare trading attraverso piattaforme autorizzate (Di giovedì 17 settembre 2020) Avere un’idea chiara di quali sono gli obiettivi di trading e quali servizi di base si cercano tra quelli messi a disposizione dai broker online è il primo passo verso la scelta della piattaforma ideale. Fatto questo si riducono un po’ le opzioni di scelta. In seguito, mentre alcune caratteristiche sono opzionali, ce ne sono … Leggi su 2anews (Di giovedì 17 settembre 2020) Avere un’idea chiara di quali sono gli obiettivi die quali servizi di base si cercano tra quelli messi a disposizione dai broker online è il primo passo verso la scelta della piattaforma ideale. Fatto questo si riducono un po’ le opzioni di scelta. In seguito, mentre alcune caratteristiche sono opzionali, ce ne sono …

Il 2020 non sarà sicuramente ricordato come un anno florido e positivo a livello collettivo sotto tutti i punti di vista e specie quello economico, che chiaramente va a toccare la sensibilità di tante ...

Le 5 azioni più interessanti sul Ftse Mib oggi. Bene settore oil e farmaceutici

Alle 13:00 Milano passa di mano a -0,15% e scambia a 19.926,41 punti Forti scambi sulle azioni Diasorin dopo approvazione CE di test per rilevare covid-19 Male le azioni Unicredit, in calo dell’1,23% ...

Andamento EUR/USD nervoso a poche ore dalla Fed: cosa aspettarsi?

Mancano poche ore all'annuncio dei risultati degli ultimi due giorni di riunione della Federal Reserve, seguito a stretto giro dalla conferenza stampa del presidente Jerome Powell. In attesa delle nov ...

