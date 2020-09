Elezioni regionali e Referendum costituzionale | istruzioni per l' uso

matteosalvinimi : #Salvini: Due impegni: ottenere saldo e stralcio cartelle esattoriali, mantenere promesse CONCRETE che i cittadini… - TeresaBellanova : Il 20 e 21 Settembre, alle elezioni regionali in #Puglia i riformisti scelgono @ItaliaViva, scelgono… - LegaSalvini : ++ ??IMPERDIBILE! QUESTO VENERDÌ ALLE 18 TI ASPETTIAMO A FIRENZE CON SUSANNA CECCARDI, PRONTI A DARLE LA CARICA FINA… - DeJuvera : RT @MPSkino: ??#seLEGAperde_valigieperSALVINI è un concetto semplice e chiaro È tutto spiegato nell'hashtag Proviamo a usarlo questa matt… - aostasera : Progetto civico progressista: “Inclusione, contro le derive securitarie della destra” - Aostasera -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali

Presenteremo subito una interrogazione parlamentare per chiedere al governo come li sta tutelando", ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia da Napoli dove si trova nell'ambito della campagna ...“La situazione nata a seguito al pandemia pone in primo piano il ruolo della Regione nel garantire la sicurezza sanitaria nelle scuole attraverso i suoi presidi sanitari. C’è incertezza causata dall’a ...L'assistenzialismo di Stato prolifera soprattutto al Sud, con un aumento del 25% del reddito di cittadinanza di cui approfittano in tanti, anche truffaldinamente. E ci si chiede cosa succederà dopo le ...