Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata di giovedì 17 settembre su Rete 4

Dritto e Rovescio, anticipazioni del programma in onda giovedì 17 settembre 2020 su Rete 4. Ospite Matteo Salvini. Giovedì 17 settembre continua l'appuntamento settimanle con Dritto e Rovescio che andrà in onda alle 21:25 su Rete 4. Al timone del programma d'informazione ci sarà sempre Paolo Del Debbio. Al centro della puntata la crisi economica del paese e l'attesa per il piano sui fondi del Recovery Fund. Gli altri argomenti della puntata di giovedì 17 settembre 2020 Ospite della puntata, il leader della Lega, Matteo Salvini, che commenterà i temi di più stretta attualità in vista delle ...

matteosalvinimi : Ma come si fa spintonare e far cadere dalle scale una persona? Grillo vergognoso, tutta la mia solidarietà al giorn… - LegaSalvini : AGGRESSIONE INVIATO DI #DRITTOEROVESCIO, COSÌ PAOLO DEL DEBBIO MASSACRA BEPPE GRILLO - Egoeimi_cri : Questo pazzo terrorista si meriterebbe un'asfaltata dritto/rovescio da una come Manila per capirci. #temptationIsland - xenonian1 : RT @VittorioDeSant7: IL GRANDE PAOLO DEL DEBBIO. DEFINIZIONE GIUSTA SU GRILLO UN EGOCENTRICO PSICOPATICO - nicoferlav : RT @VittorioDeSant7: IL GRANDE PAOLO DEL DEBBIO. DEFINIZIONE GIUSTA SU GRILLO UN EGOCENTRICO PSICOPATICO -

Ultime Notizie dalla rete : Dritto Rovescio Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio intervista Matteo Salvini Mediaset Play Internazionali di Roma: Nadal supera a pieni voti l’esame Carreno-Busta

Un dritto largo consegna il secondo break consecutivo a un Nadal senza pietà, la cui forma di rispetto per l’avversario è continuare a giocare sempre al massimo, tra i soliti dritti e rovesci ...

Internazionali di tennis, Sinner e Musetti generazione di fenomeni: la Giovane Italia sboccia a Roma

Quattordici italiani nelle qualificazioni, nove nel tabellone principale, tre già negli ottavi e due, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, che insieme fanno meno dell’età di Roger Federer (37 anni contro ...

Internazionali Tennis, Berrettini domina Coria e si sfoga, Travaglia fa fuori Coric. Caruso ko con Djokovic

Buona la prima, bravo il primo. Matteo Berrettini, dopo aver sofferto per un set, apre nel modo migliore la sua settimana agli Internazionali d'Italia e la giornata azzurra al Foro Italico con il 7-5 ...

