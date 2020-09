Dai medicinali in Africa alla cosmesi negli Usa, la chiave per le consegne con i droni (Di mercoledì 16 settembre 2020) La catena americana della grande distribuzione Walmart fondata da Sam Walton nel 1962, in collaborazione con la società di innovazione tecnologica Zipline ha creato un nuovo sistema di consegna merci effettuata mediante droni. Secondo Walmart il servizio effettuerà inizialmente la consegna di prodotti selezionati per la salute e il benessere, ma avrebbe già il potenziale per espandersi alla merce generale. La tecnologia proprietaria di Zipline verrà utilizzata durante le consegne di prova che si svolgeranno vicino alla sede di Walmart, nel nord-ovest dello stato dell'Arkansas. Qui, operando dal tetto di un negozio della catena di supermercati più vasta degli Usa, Zipline sarà in grado di servire i clienti recapitando i prodotti entro un'ora dall'ordine e in un'area dal raggio di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 16 settembre 2020) La catena americana della grande distribuzione Walmart fondata da Sam Walton nel 1962, in collaborazione con la società di innovazione tecnologica Zipline ha creato un nuovo sistema di consegna merci effettuata mediante. Secondo Walmart il servizio effettuerà inizialmente la consegna di prodotti selezionati per la salute e il benessere, ma avrebbe già il potenziale per espandersimerce generale. La tecnologia proprietaria di Zipline verrà utilizzata durante ledi prova che si svolgeranno vicinosede di Walmart, nel nord-ovest dello stato dell'Arkansas. Qui, operando dal tetto di un negozio della catena di supermercati più vasta degli Usa, Zipline sarà in grado di servire i clienti recapitando i prodotti entro un'ora dall'ordine e in un'area dal raggio di ...

