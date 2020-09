Covid | dipendente positivo | sindaco chiude il cimitero per una settimana

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – “Ho disposto la chiusura per sette giorni delcomunale, dove presta servizio un lavoratore socialmente utile risultatoal-19. Il provvedimento si è reso necessario in attesa che sia ricostruita la catena dei contatti avuti dal contagiato e per permettere un intervento di sanificazione dell’area cimiteriale”. È quanto fa sapere alla cittadinanza tramite Facebook Vincenzo Figliolia,di Pozzuoli. Non si tratta del primo provvedimento di questo tipo: già nelle scorse settimane il primo cittadino puteolano ha adottato le stesse misure per altri uffici del Comune “violati” da persone poi scoperte positive al coronavirus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.