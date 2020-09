Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBREORE 19:05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL A24 DA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO VERSO QUEST ULTIMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE A24TERAMO E LA TIBURTINA SEMPRE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA RIPERCUSSIONE SU VIA DI TORBELLA MONACA DOVE CI SONO CODE DA TORRE GAIA AL RACCORDO AUMENTA IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE SULLA NOMENTANA SI STA IN CODA NELLE DUE ALTEZZA TOR LUPARA SULLA VIA SALARIA CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONE TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA SEMPRE NELLE DUE ED INFINE SI STA IN CODA ...