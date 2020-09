Romina Power mette in forte imbarazzo Mara Venier: “Chi te lo fa fare…” (Di martedì 15 settembre 2020) Mara Venier messa in imbarazzo dalla cantante statunitense A distanza di due mesi nel palinsesto di Rai Uno è tornato lo storico rotocalco Domenica In. Per il terzo anno consecutivo è condotto da Mara Venier che per l’occasione ha voluto esordire allo stesso modo del 29 giugno scorso. Infatti in studio sono arrivate Loretta Goggi e Romina Power. Le due donne si sono presentate a cospetto della professionista veneta non come ospiti ma come semplici amiche. Infatti la cantante statunitense e la giudice di Tale e Quale Show hanno chiacchierato tranquillamente come se fossero a casa loro, mettendo in scena anche dei simpatici siparietti. Ma ad un certo punto l’ex moglie di Al Bano ha messo in forte ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 15 settembre 2020)messa indalla cantante statunitense A distanza di due mesi nel palinsesto di Rai Uno è tornato lo storico rotocalco Domenica In. Per il terzo anno consecutivo è condotto dache per l’occasione ha voluto esordire allo stesso modo del 29 giugno scorso. Infatti in studio sono arrivate Loretta Goggi e. Le due donne si sono presentate a cospetto della professionista veneta non come ospiti ma come semplici amiche. Infatti la cantante statunitense e la giudice di Tale e Quale Show hanno chiacchierato tranquillamente come se fossero a casa loro,ndo in scena anche dei simpatici siparietti. Ma ad un certo punto l’ex moglie di Al Bano ha messo in...

infoitcultura : Albano e Romina, la verità sul tradimento della Power “Sono tormentata dal rimorso” - infoitcultura : Romina Power a «Domenica In»: «Un altro compagno di vita? Non ho il tempo e la pazienza da dedicargli» - infoitcultura : Romina Power: “Con Al Bano siamo amici. Un nuovo compagno? Preferisco restare da sola per sempre” - infoitcultura : Romina Power ha un nuovo amore : “Parla di lui come di Albano Carrisi” - infoitcultura : Mara Venier dice addio a Domenica In: la risposta a Romina power ne da la conferma -