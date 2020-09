Psg | Neymar chiede scusa | “Mi è mancata la saggezza | forse avrei dovuto ignorare Gonzalez”

(Di martedì 15 settembre 2020) “Mi sono smarrito durante la partita e mi èla. E’ un dovere pacificare questo movimento antirazzista affinché i meno privilegiati possano essere difesi normalmente”.fa un passo indietro dopo quanto accaduto nel match contro il Marsiglia di domenica sera, perso dal Psg in casa e con cinque espulsioni tra cui quella del brasiliano per via di uno schiaffo ai danni di Alvaro Gonzalez, reo secondo il numero 10 di averlo più volte insultato con epiteti razzisti: “Sono triste nel vedere il sentimento di odio che si può provocare quando ci si ribella a caldo.ignorarle? Ancora non lo so….oggi, a mente fredda, penso di sì, ma sul momento, i miei compagni ed io abbiamo chiesto aiuto agli arbitri, e siamo stati ...

Il calcio non impara mai la lezione o, forse, è il destino di uno sport che meglio di tutti intercetta e fotografa la società e i suoi difetti. L’indegna gazzarra scatenata domenica sera a Parigi dai ...PARIGI Non serve la pandemia, non serve lo stadio mezzo vuoto (4mila spettatori in tutto sugli spalti), non serve nemmeno l’emozione di tornare in campo e debuttare con il più “classique” dei match de ...Seconda sconfitta in campionato per il Paris Saint-Germain. I parigini, dopo il ko subito col Lens nel debutto stagionale, sono caduti anche al Parco dei Principi, superati per 1-0 nel "Classique" dal ...