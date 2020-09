Poste Italiane nella bufera: accuse per raccomandate non consegnate (Di martedì 15 settembre 2020) Poste Italiane ha ricevuto una multa da 5 milioni di euro da parte dell’antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato). La motivazione? Poste Italiane sarebbe accusata di non rispettare la procedura di invio e consegna delle raccomandate e delle comunicazioni a carattere giudiziario. L’azienda di servizi bancari ha già provveduto a rispondere alle accuse, respingendo e difendendosi su ogni punto e preparandosi al ricorso al Tar. Antitrust vs Poste Italiane Una nota ufficiale di Antitrust ha comunicato l’irrogazione della multa a PI, specificando chiaramente di aver deciso di agire per via di presunte responsabilità dell’azienda, che avrebbe “adottato una pratica commerciale ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 settembre 2020)ha ricevuto una multa da 5 milioni di euro da parte dell’antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato). La motivazione?sarebbe accusata di non rispettare la procedura di invio e consegna dellee delle comunicazioni a carattere giudiziario. L’azienda di servizi bancari ha già provveduto a rispondere alle, respingendo e difendendosi su ogni punto e preparandosi al ricorso al Tar. Antitrust vsUna nota ufficiale di Antitrust ha comunicato l’irrogazione della multa a PI, specificando chiaramente di aver deciso di agire per via di presunte responsabilità dell’azienda, che avrebbe “adottato una pratica commerciale ...

