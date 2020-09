Offre hashish alla polizia in borghese Arrestato 33enne in via Paglia (Di martedì 15 settembre 2020) Addosso all’uomo, gli agenti hanno trovato 12,8 grammi di hashish e 1 grammo circa di cocaina, oltre a 15 euro in contanti. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 15 settembre 2020) Addosso all’uomo, gli agenti hanno trovato 12,8 grammi die 1 grammo circa di cocaina, oltre a 15 euro in contanti.

webecodibergamo : Offre hashish alla polizia in borghese Arrestato 33enne in via Paglia -

Ultime Notizie dalla rete : Offre hashish Offre hashish alla polizia in borghese Arrestato 33enne in via Paglia L'Eco di Bergamo Spacciano davanti alla chiesa: denunciati due ragazzi

Firenze, 9 settembre 2020 - Un 15enne e un 17enne sono stati denunciati ieri sera dalla polizia, dopo essere stati sorpresi a spacciare droga sulle gradinate della chiesa di Santo Spirito a Firenze. Q ...

Tentata violenza sessuale e stalking in via Palazzuolo: la Polizia di Stato cattura la persona ritenuta responsabile

Santo Spirito: pusher denunciato dopo aver offerto hashish ad agenti in borghese della Polizia di Stato. Il Questore di Firenze sospende la licenza ad un pubblico esercizio del centro cittadino Nei gi ...

Firenze: pusher tunisino fermato in Santo Spirito. Ha offerto hashish a due poliziotti in borghese

FIRENZE – Si è avvicinato a due poliziotti in borghese, ha aperto la mano sinistra e ha mostrato due dosi di hashish. È successo intorno alle 23.00 di ieri in piazza Santo Spirito. Immediata la reazio ...

Firenze, 9 settembre 2020 - Un 15enne e un 17enne sono stati denunciati ieri sera dalla polizia, dopo essere stati sorpresi a spacciare droga sulle gradinate della chiesa di Santo Spirito a Firenze. Q ...Santo Spirito: pusher denunciato dopo aver offerto hashish ad agenti in borghese della Polizia di Stato. Il Questore di Firenze sospende la licenza ad un pubblico esercizio del centro cittadino Nei gi ...FIRENZE – Si è avvicinato a due poliziotti in borghese, ha aperto la mano sinistra e ha mostrato due dosi di hashish. È successo intorno alle 23.00 di ieri in piazza Santo Spirito. Immediata la reazio ...