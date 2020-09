Il Policlinico a Scampia, l’Arena a San Giovanni. Caldoro lancia Napoli Capitale (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiama “Napoli 2030” il progetto di Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, per la città. Un piano di investimenti con risorse e impatti economici, come ha spiegato, pari a circa 3 miliardi di euro. “La differenza con la visione del centrosinistra – dice – e che noi pensiamo a una grande Napoli, loro a una cittadina”. Secondo una stima effettuata dal candidato del centro destra, gli investimenti previsti da Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, con il piano per la città, “sono all’incirca 500 milioni di euro”. Gli investimenti infrastrutturali prevederanno, “in aggiunta alle risorse già disponibili dal quadro nazionale, che ammontano a oltre 1,5 miliardi, ulteriori ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiama “2030” il progetto di Stefano, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, per la città. Un piano di investimenti con risorse e impatti economici, come ha spiegato, pari a circa 3 miliardi di euro. “La differenza con la visione del centrosinistra – dice – e che noi pensiamo a una grande, loro a una cittadina”. Secondo una stima effettuata dal candidato del centro destra, gli investimenti previsti da Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, con il piano per la città, “sono all’incirca 500 milioni di euro”. Gli investimenti infrastrutturali prevederanno, “in aggiunta alle risorse già disponibili dal quadro nazionale, che ammontano a oltre 1,5 miliardi, ulteriori ...

