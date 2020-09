I banchi a rotelle come autoscontro: ​il video che si fa beffe della Azzolina (Di martedì 15 settembre 2020) Francesca Galici Era prevedibile ed è accaduto: i banchi a rotelle di Lucia Azzolina utilizzati come autoscontro già nel primo giorno di scuola Le scuole hanno riaperto, ieri, in tutta Italia e le polemiche hanno già infiammato le cronache. I protocolli per la ripartenza ci sono ma sono ancora confusionari e lo dimostrano gli che si sono verificati fuori dai cancelli per l'espletamento delle operazioni di consegna delle mascherine e per l'igienizzazione. Ma gli assembramenti all'ingresso non sono che la punta di grande iceberg, che si mostra nella sua quasi interezza quando si mette piede nelle classi. La questione banchi sembra essere più profonda di quanto non si immagini e dal primo giorno di scuola dei 5 milioni di studenti italiani arrivano ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Francesca Galici Era prevedibile ed è accaduto: idi Luciautilizzatigià nel primo giorno di scuola Le scuole hanno riaperto, ieri, in tutta Italia e le polemiche hanno già infiammato le cronache. I protocolli per la ripartenza ci sono ma sono ancora confusionari e lo dimostrano gli che si sono verificati fuori dai cancelli per l'espletamento delle operazioni di consegna delle mascherine e per l'igienizzazione. Ma gli assembramenti all'ingresso non sono che la punta di grande iceberg, che si mostra nella sua quasi interezza quando si mette piede nelle classi. La questionesembra essere più profonda di quanto non si immagini e dal primo giorno di scuola dei 5 milioni di studenti italiani arrivano ...

Per non parlare del disastro sugli insegnanti di sostegno». Più che le mascherine, i banchi con le rotelle e il canto vietato, insomma, ci sono ancora i sempiterni problemi strutturali che ...

Finalmente abbiamo riaperto le scuole, ma la mappa delle riaperture offre un quadro plastico della situazione italiana. Mentre le regioni del Centro- Nord, sia pur tra mille difficoltà, hanno aperto i ...

