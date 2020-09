Ghostrunner affila la sua lama cibernetica in vista del lancio

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 15 settembre 2020), il gioco d’azione parkour cyberpunk in prima persona, sviluppato da One More Level, 3D Realms, e Slipgate Ironwork, uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam, Epic Games Store e GOG) il 27 ottobre. Rivelato alla Gamescom, i co-publisher All in! Games e 505 Games invitano i giocatori a candidarsi alla Beta Privata, per la possibilità di avere un accesso anticipato esclusivo al gioco, se selezionati. Per candidarsi basta unirsi al server di Discord die presentare la candidatura. I publisher annunciano anche che sarà disponibile una demo gratuita disu Steam, per PC, dal 29 settembre. Scatena attacchi mortali contro nemici mai visti prima, raggiungi vette incredibili con abilità acrobatiche che sfidano la morte e infiltrati nel network ...