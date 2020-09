Fondi Lega, la teste: ‘Di Rubba uomo di fiducia di Salvini’. Il prestanome, ‘Volevano vendere sede di via Bellerio’. Il bancario: “Fatto per amicizia” (Di martedì 15 settembre 2020) Gli interrogatori sul caso LFC. Una teste: “Di Rubba uomo di fiducia di Salvini”. MILANO – Sono iniziati gli interrogatori sul caso LFC. Tra le persone ascoltate dai magistrati, come riportato dall’Huffington Post, anche l’ex assessore lombardo alla Cultura, Cristina Cappellini, che si è soffermata sulla posizione di Antonio Di Rubba. “Il nome del commercialista – ha ammesso la testimone – circolava come quello che doveva mettere a posto i conti della Lega, non solo della Film Commission. Era considerato come uomo della svolta, per competenza e serietà. Faceva parte dell’entourage di Matteo Salvini e gli incarichi che ha ricevuto all’interno del partito costituivano dimostrazione di queste ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) Gli interrogatori sul caso LFC. Una: “Dididi Salvini”. MILANO – Sono iniziati gli interrogatori sul caso LFC. Tra le persone ascoltate dai magistrati, come riportato dall’Huffington Post, anche l’ex assessore lombardo alla Cultura, Cristina Cappellini, che si è soffermata sulla posizione di Antonio Di. “Il nome del commercialista – ha ammesso la testimone – circolava come quello che doveva mettere a posto i conti della, non solo della Film Commission. Era considerato comedella svolta, per competenza e serietà. Faceva parte dell’entourage di Matteo Salvini e gli incarichi che ha ricevuto all’interno del partito costituivano dimostrazione di queste ...

fattoquotidiano : INCHIESTA FONDI LEGA, ECCO LE INTERCETTAZIONI Ghilardi, il bancario cacciato per i conti della Lega - HuffPostItalia : Fondi Lega, la teste Cappellini: 'Di Rubba uomo di fiducia di Salvini' - HuffPostItalia : Inchiesta fondi Lega, quei 19 milioni finiti a Cipro e alle Cayman - ANNAQuercia : Fondi Lega, l’ex bancario: “L’ho fatto per amicizia e in buona fede”. Di Rubba si difende davanti al gip. I pm sull… - casapensione : RT @HuffPostItalia: Inchiesta fondi Lega, quei 19 milioni finiti a Cipro e alle Cayman -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Lega Inchiesta fondi Lega, quei 19 milioni finiti a Cipro e alle Cayman L'HuffPost Recovery fund, Europol avverte: "Fondi Ue già nel mirino delle mafie"

I soldi del Recovery fund ancora non ci sono, ma le mafie ci hanno messo già gli occhi sopra. A lanciare l’allarme, oggi da Roma, è il direttore di Europol che parla di un "incremento delle infiltrazi ...

SCENARIO/ La rincorsa di Zingaretti e Renzi a M5s avvicina la troika

Silvio Berlusconi ha da tempo assunto un ruolo di “padre nobile” con un partito in declino e Matteo Salvini non è più in primo piano sulla scena politica, anzi è insidiato nella Lega da Zaia ... con ...

Recovery fund, allarme dell'Europol: le mafie puntano ai soldi Ue

Recovery fund, allarme dell'Europol: "bisogna vigilare sui fondi in arrivo, le mafie puntano ai soldi del Recovery Fund". E' l'allarme del direttore esecutivo di Europol, Catherine De Bolle, secondo l ...

I soldi del Recovery fund ancora non ci sono, ma le mafie ci hanno messo già gli occhi sopra. A lanciare l’allarme, oggi da Roma, è il direttore di Europol che parla di un "incremento delle infiltrazi ...Silvio Berlusconi ha da tempo assunto un ruolo di “padre nobile” con un partito in declino e Matteo Salvini non è più in primo piano sulla scena politica, anzi è insidiato nella Lega da Zaia ... con ...Recovery fund, allarme dell'Europol: "bisogna vigilare sui fondi in arrivo, le mafie puntano ai soldi del Recovery Fund". E' l'allarme del direttore esecutivo di Europol, Catherine De Bolle, secondo l ...