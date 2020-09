Domenica In, Mara Venier e Romina Power sulla polemica per l’abbraccio: “Lo rifarei, non ci siamo ammalate” (Di martedì 15 settembre 2020) Nel corso della prima puntata di Domenica In, Mara Venier ha dedicato l’apertura alle interviste a Romina Power e Loretta Goggi. Le tre donne hanno affrontato molti argomenti, anche molto toccanti, come ad esempio perdite significative che le due ospiti hanno subito. Tra i vari argomenti trattati, però, è stata menzionata anche la polemica che scoppiò diversi mesi fa quando Mara decide di infrangere le regole anti-Covid ed abbracciò la Power. Entrambe le protagoniste hanno dichiarato di non essersi affatto pentite, anzi. Vediamo cosa è accaduto. La polemica sull’abbraccio di Power e Venier Mara Venier ha dedicato una lunga ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 15 settembre 2020) Nel corso della prima puntata diIn,ha dedicato l’apertura alle interviste ae Loretta Goggi. Le tre donne hanno affrontato molti argomenti, anche molto toccanti, come ad esempio perdite significative che le due ospiti hanno subito. Tra i vari argomenti trattati, però, è stata menzionata anche lache scoppiò diversi mesi fa quandodecide di infrangere le regole anti-Covid ed abbracciò la. Entrambe le protagoniste hanno dichiarato di non essersi affatto pentite, anzi. Vediamo cosa è accaduto. Lasull’abbraccio diha dedicato una lunga ...

