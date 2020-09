Calciomercato Monza, Frattesi si avvicina ai biancorossi (Di martedì 15 settembre 2020) : il giocatore arriverebbe con la formula del prestito secco dal Sassuolo Davide Frattesi è sempre più vicino al Monza. Il centrocampista del Sassuolo – come riportato da TuttoMercatoWeb.com – può vestire la maglia biancorossa in vista della prossima stagione di serie B. PRESTITO SECCO – Si parla anche della formula. A quanto pare il giocatore arriverà nei prossimi giorni alla corte di Brocchi con la formula del prestito secco. Frattesi si avvicina al Monza, le prossime ore saranno decisive. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) : il giocatore arriverebbe con la formula del prestito secco dal Sassuolo Davideè sempre più vicino al. Il centrocampista del Sassuolo – come riportato da TuttoMercatoWeb.com – può vestire la maglia biancorossa in vista della prossima stagione di serie B. PRESTITO SECCO – Si parla anche della formula. A quanto pare il giocatore arriverà nei prossimi giorni alla corte di Brocchi con la formula del prestito secco.sial, le prossime ore saranno decisive. Leggi su Calcionews24.com

