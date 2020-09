Baby 3, quando e a che ora esce la nuova stagione su Netflix (Di martedì 15 settembre 2020) Il 16 settembre su Netflix arriva la terza e ultima stagione di Baby, serie italiana prodotta da Fabula Pictures con protagoniste Benedetta Porcaroli e Alice Pagani. Il terzo capitolo, com’è stato annunciato da tempo, sarà l’ultimo e romperà ogni barriera, basta segreti. La vita di Chiara e Ludovica è ormai senza filtri, la loro seconda identità è stata portata allo scoperto e non c’è modo di ripararsi dai giudizi, dalle malelingue, dagli sguardi severi dei genitori. Ci sono anche delle novità nel cast per questa terza stagione, prima tra tutte la figlia di Morgan e Asia Argento, Anna Lou Castoldi che interpreta Aurora e avrà un ruolo interessante nella vita di Damiano. Ma a che ora esce Baby ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) Il 16 settembre suarriva la terza e ultimadi, serie italiana prodotta da Fabula Pictures con protagoniste Benedetta Porcaroli e Alice Pagani. Il terzo capitolo, com’è stato annunciato da tempo, sarà l’ultimo e romperà ogni barriera, basta segreti. La vita di Chiara e Ludovica è ormai senza filtri, la loro seconda identità è stata portata allo scoperto e non c’è modo di ripararsi dai giudizi, dalle malelingue, dagli sguardi severi dei genitori. Ci sono anche delle novità nel cast per questa terza, prima tra tutte la figlia di Morgan e Asia Argento, Anna Lou Castoldi che interpreta Aurora e avrà un ruolo interessante nella vita di Damiano. Ma a che ora...

