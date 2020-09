Santori: “Aggressione a Salvini? Macché vittima, il suo staff si è sfregato le mani” (Video) (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set – Dovevano essere i «partigiani del nuovo millennio». Ma dopo le Regionali in Emilia Romagna, i ripetuti flop di piazza e le varie accuse di autoritarismo rivolte al loro lider maximo, le sardine si sono sfaldate facendo perdere le proprie tracce. L’unica cosa che è rimasta è il protagonismo di Mattia Santori, elevato dal rango di insegnante di frisbee a quello di volto televisivo che piace alla gente-che-piace. Il sommo esperto di gaffe e frasi criptiche – memorabile quella del bambino autistico e del pallone da basket – ha costruito la sua carriera sulla retorica contro l’«odio», ovviamente sempre attribuito a Salvini e alla Meloni e ai sovranisti in genere. Ma che succede se è il leader della Lega a essere oggetto di odio e aggressioni? Assolutamente nulla, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set – Dovevano essere i «partigiani del nuovo millennio». Ma dopo le Regionali in Emilia Romagna, i ripetuti flop di piazza e le varie accuse di autoritarismo rivolte al loro lider maximo, le sardine si sono sfaldate facendo perdere le proprie tracce. L’unica cosa che è rimasta è il protagonismo di Mattia, elevato dal rango di insegnante di frisbee a quello di volto televisivo che piace alla gente-che-piace. Il sommo esperto di gaffe e frasi criptiche – memorabile quella del bambino autistico e del pallone da basket – ha costruito la sua carriera sulla retorica contro l’«odio», ovviamente sempre attribuito ae alla Meloni e ai sovranisti in genere. Ma che succede se è il leader della Lega a essere oggetto di odio e aggressioni? Assolutamente nulla, ...

Libero_official : #Santori contro #Salvini: 'Non ci sto a farlo passare per vittima, il suo staff si è sfregato le mani per l'aggress… - Indiana36307128 : RT @ilgiornale: I pesciolini degli slogan contro l'odio ora minimizzano sull'aggressione a Salvini: 'A chi fa politica succede tutti i gior… - attilascuola : RT @ilgiornale: I pesciolini degli slogan contro l'odio ora minimizzano sull'aggressione a Salvini: 'A chi fa politica succede tutti i gior… - TwittGiorgio : RT @ilgiornale: I pesciolini degli slogan contro l'odio ora minimizzano sull'aggressione a Salvini: 'A chi fa politica succede tutti i gior… - Rassegne_Italia : Il maestro dell’odio Santori minimizza l’aggressione a Salvini: “Cose che succedono. Il suo staff si è sfregato le… -

Ultime Notizie dalla rete : Santori “Aggressione