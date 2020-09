Qualificazioni Internazionali d’Italia 2020: Musetti batte Zeppieri e vola nel main draw (Di lunedì 14 settembre 2020) Lorenzo Musetti vola nel tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il classe 2002 di Carrara supera l’amico Giulio Zeppieri e centra l’obiettivo main draw, raggiungendo così la folta truppa tricolore presente di diritto. Sfida quasi sempre in controllo per Musetti, fino al 6-1 5-3. Poi qualcosa si spegne nei meccanismi di Lorenzo. Ne approfitta Zeppieri per ritornare in scia, ma non basta alla lunga: punteggio di 6-1 5-7 6-3 in quasi due ore di gioco. In serata in campo Jannik Sinner tra gli altri, impegnato all’esordio contro Paire. IL TABELLONE MASCHILE DEGLI Internazionali BNL D’ITALIA 2020 …in aggiornamento Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Lorenzonel tabellone principale degliBNL d’Italia. Il classe 2002 di Carrara supera l’amico Giulioe centra l’obiettivo, raggiungendo così la folta truppa tricolore presente di diritto. Sfida quasi sempre in controllo per, fino al 6-1 5-3. Poi qualcosa si spegne nei meccanismi di Lorenzo. Ne approfittaper ritornare in scia, ma non basta alla lunga: punteggio di 6-1 5-7 6-3 in quasi due ore di gioco. In serata in campo Jannik Sinner tra gli altri, impegnato all’esordio contro Paire. IL TABELLONE MASCHILE DEGLIBNL D’ITALIA…in aggiornamento

