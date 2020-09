Puglia | Calenda ridicolizza Emiliano | «Fai l’antifascista e candidi chi fa il saluto romano»

(Di lunedì 14 settembre 2020) Giratela e rigiratela come volete, ma il risultato di questa campagna elettorale è già scritto: vinceranno i fascisti. Veri o immaginari, presunti o pretesi, evocati o invocati, sono loro i protagonisti assoluti della politica italiana. Non i più votati, ma di certo i più citati, sebbene a sproposito il più delle volte. Spicca perciò l’eccezione di Carlo, uno dei pochi ormai a sinistra ancora capace di distinguere l’antifascismo dei Paietta e dei Calamandrei da quello delle Ferragni e delle Gruber. Una peculiarità che ne fa una sorta di uccello raro nella pur variegata fauna della gauche italienne.si riferisce al sindaco di Nardò Prova ne sia l’abilità con cui ha rinfacciato agli antifascisti di arruolare fascisti, di fatto azzittendoli. Una mossa ...

NARDÒ – Carlo Calenda, alleati con Renzi per cercare di affondare Michele ... per sostenere la candidatura dell’assessore Giulia Puglia al Consiglio regionale. Il sindaco di Nardò non nasconde che ...Conclusa la campagna elettorale scandita dal Coronavirus, domenica la parola passerà finalmente agli elettori chiamati a scegliere tra una rosa di otto candidati. Con l’incognita di sempre: l’astensio ...