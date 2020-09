Mattarella inaugura l’anno scolastico a Vo’ Euganeo (Di lunedì 14 settembre 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato l’anno scolastico a Vo’ Euganeo, uno dei luoghi più colpiti nei mesi scorsi dal coronavirus. Prima della cerimonia, il capo dello Stato, accompagnato dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ha visitato l’istituto Comprensivo “Gianni Rodari – G. Negri”. sat/mrv/red (fonte video: Quirinale) <div>Mattarella inaugura l’anno scolastico a Vo’ Euganeo</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) Il presidente della Repubblica Sergiohato l’annoa Vo’, uno dei luoghi più colpiti nei mesi scorsi dal coronavirus. Prima della cerimonia, il capo dello Stato, accompagnato dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ha visitato l’istituto Comprensivo “Gianni Rodari – G. Negri”. sat/mrv/red (fonte video: Quirinale) l’annoa Vo’ su Il Corriere della Città.

