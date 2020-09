Mafia Capitale, Salvatore Buzzi e Massimo Carminati si incontrano: «Ci siamo riabbracciati dopo anni» (Di lunedì 14 settembre 2020) I due protagonisti dell’inchiesta nota come Mafia Capitale si rincontrano dopo diversi anni e si abbracciano. A raccontare l’episodio è Salvatore Buzzi in persona mentre risponde a qualche domanda che gli vien fatta dal direttore del Tempo Franco Bechis, alla presentazione del libro Se questa è Mafia. Tornato a piede libero da qualche mese dopo sei anni di carcere, Buzzi parla pubblicamente del “sistema” – con ciò riferendosi ai rapporti di corruzione e collusione tra la politica e alcune società gestite dal malaffare – nel tentativo di difendersi, nell’attesa che venga ricalcolata la sua pena. «Ho rivisto ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) I due protagonisti dell’inchiesta nota comesi rdiversie si abbracciano. A raccontare l’episodio èin persona mentre risponde a qualche domanda che gli vien fatta dal direttore del Tempo Franco Bechis, alla presentazione del libro Se questa è. Tornato a piede libero da qualche meseseidi carcere,parla pubblicamente del “sistema” – con ciò riferendosi ai rapporti di corruzione e collusione tra la politica e alcune società gestite dal malaffare – nel tentativo di difendersi, nell’attesa che venga ricalcolata la sua pena. «Ho rivisto ...

mariavenera2 : RT @Storace: #Bechis a tu per tu con Salvatore #Buzzi: le #mazzette rosse non erano reato - sadecesen_2016 : RT @claudio_2022: Salvatore Buzzi: 'Tangenti a tutti ma alcuni li hanno salvati' E non è una novità, mani pulite insegna. @VotersItalia ht… - RoxLory : RT @Storace: #Bechis a tu per tu con Salvatore #Buzzi: le #mazzette rosse non erano reato - NotarioVincenzo : RT @Storace: #Bechis a tu per tu con Salvatore #Buzzi: le #mazzette rosse non erano reato - Dome689 : RT @Open_gol: I due criminali si sono dati appuntamento per rivedersi e, una volta faccia a faccia, si sono lasciati andare a un abbraccio… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Capitale Mafia Capitale, Salvatore Buzzi e Massimo Carminati si incontrano: «Ci siamo riabbracciati dopo anni» Open Legalità e cultura alla VII edizione del premio Caposuvero in ricordo delle vittime del Covid-19

Gizzeria - Tutti in piedi al suono dell’inno nazionale e di fronte alle immagini che rimandavano sul maxischermo i sindaci d’Italia in commemorazione delle vittime del Covid-19. Così si è chiusa la VI ...

"Sistema esisteva prima di me ed esiste ancora oggi"

Mafia Capitale, Salvatore Buzzi a Fanpage: "Politici omertosi al processo si sono salvati a vicenda" Ospite degli studi di Fanpage a Roma, Salvatore Buzzi parla del processo Mondo di Mezzo e di Mafia ...

Presentazione del libro "Se questa è mafia" di Salvatore Buzzi

Io vi racconto brevemente perché siamo tanti e vogliamo tutti giustamente ascoltare Salvatore come nasce questo libero e perché io come editore ho pubblicato se questa è mafia Questo libro è il frutto ...

Gizzeria - Tutti in piedi al suono dell’inno nazionale e di fronte alle immagini che rimandavano sul maxischermo i sindaci d’Italia in commemorazione delle vittime del Covid-19. Così si è chiusa la VI ...Mafia Capitale, Salvatore Buzzi a Fanpage: "Politici omertosi al processo si sono salvati a vicenda" Ospite degli studi di Fanpage a Roma, Salvatore Buzzi parla del processo Mondo di Mezzo e di Mafia ...Io vi racconto brevemente perché siamo tanti e vogliamo tutti giustamente ascoltare Salvatore come nasce questo libero e perché io come editore ho pubblicato se questa è mafia Questo libro è il frutto ...