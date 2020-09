“Ma quali fondi della Lega, non troveranno nulla”, Salvini: “Mi dichiarerò colpevole il 3 ottobre” (Di lunedì 14 settembre 2020) “L’unico processo che c’è è quello del 3 ottobre, che mi riguarderà per sequestro di persona e lì mi dichiarerò colpevole”. E’ un fiume in piena Matteo Salvini, intervenendo dietro i microfoni di Rtl 102,5. Gli argomenti sono tanti e, forse ‘complice’ le imminenti Regionali, come se di per se già non bastasse il processo per i fatti della Open Arms, da qualche giorno sembra aver ‘magicamente’ ripreso corpo la vicenda relativa ai fondi russi, per i quali nei giorni scorsi sono finiti agli arresti domiciliari alcuni commercialisti vicini alla Lega. Salvini: “Non parlo di giustizia a orologeria” Ma il leader del Carroccio non cade nella provocazione e liquida subito ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 settembre 2020) “L’unico processo che c’è è quello del 3 ottobre, che mi riguarderà per sequestro di persona e lì mi dichiarerò”. E’ un fiume in piena Matteo, intervenendo dietro i microfoni di Rtl 102,5. Gli argomenti sono tanti e, forse ‘complice’ le imminenti Regionali, come se di per se già non bastasse il processo per i fattiOpen Arms, da qualche giorno sembra aver ‘magicamente’ ripreso corpo la vicenda relativa airussi, per inei giorni scorsi sono finiti agli arresti domiciliari alcuni commercialisti vicini alla: “Non parlo di giustizia a orologeria” Ma il leader del Carroccio non cade nella provocazione e liquida subito ...

Pontifex_it : Per il credente, il mondo non si contempla dal di fuori ma dal di dentro, riconoscendo i legami con i quali il Padr… - GassmanGassmann : Scoprire, da parte di persone che conosci bene e per le quali nutri affetto, che in fondo tu non sei così insostitu… - CarloCalenda : Mi spiace ma correggere la rotta ha a che fare con un motivato cambiamento di opinione. Zingaretti ha cambiato opin… - gufolibero : RT @Patrizi66164836: @gufolibero @Fedez @frau101_f Ma quali neuroni? Ma quale musica????? - Patrizi66164836 : @gufolibero @Fedez @frau101_f Ma quali neuroni? Ma quale musica????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma quali Disabile un alunno su venti. Ma per troppi docenti il sostegno è un "postificio" Buone Notizie