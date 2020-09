Los Angeles, uomo si avvicina all’auto della polizia e spara all’impazzata: 2 agenti in fin di vita (Di lunedì 14 settembre 2020) Los Angeles, uomo si avvicina all’auto della polizia e spara all’impazzata. Agguato contro due vice sceriffi a Compton, Los Angeles: come mostrano le immagini riprese da una telecamere di sorveglianza, un uomo si è avvicinato alla loro auto e ha cominciato a sparare all’impazzata, colpendoli attraverso il finestrino. I due, un 24enne e una 31enne, lottano tra la vita e la morte. Il presidente Trump: “Animali che devono essere colpiti duramente”. Sono in fin di vita due vice sceriffi della contea di Los Angeles, un uomo e una donna, rispettivamente di 24 e 31 anni, colpiti da una raffica di proiettili ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Lossiall’autoall’impazzata. Agguato contro due vice sceriffi a Compton, Los: come mostrano le immagini riprese da una telecamere di sorveglianza, unsi èto alla loro auto e ha cominciato are all’impazzata, colpendoli attraverso il finestrino. I due, un 24enne e una 31enne, lottano tra lae la morte. Il presidente Trump: “Animali che devono essere colpiti duramente”. Sono in fin didue vice scerifficontea di Los, une una donna, rispettivamente di 24 e 31 anni, colpiti da una raffica di proiettili ...

MediasetTgcom24 : Agguato ad agenti a Los Angeles, Trump: se muoiono pena di morte per aggressore #usa - SkyTG24 : Usa, agenti feriti in agguato a Los Angeles. Trump: 'Se muoiono, pena di morte per killer' - repubblica : Los Angeles, agguato contro due vice sceriffi: sono gravi. Taglia da 100 mila dollari per individuare l'aggressore… - TommyBrain : Scenari:DUE POLIZIOTTI GRAVEMENTE FERITI IN UN AGGUATO A LOS ANGELES, I MANIFESTANTI BLM SBEFFEGGIANO - IacobellisT : Scenari:DUE POLIZIOTTI GRAVEMENTE FERITI IN UN AGGUATO A LOS ANGELES, I MANIFESTANTI BLM SBEFFEGGIANO -