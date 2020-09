Ladri in pizzeria rubano birre e spicci: danni per migliaia di euro (Di lunedì 14 settembre 2020) Il titolare: "La Polizia mi è venuta a chiamare a casa questa notte alle tre e lunedì mattina abbiamo formalizzato la denuncia" Leggi su ravennatoday (Di lunedì 14 settembre 2020) Il titolare: "La Polizia mi è venuta a chiamare a casa questa notte alle tre e lunedì mattina abbiamo formalizzato la denuncia"

SulPanaro : Ladri in pizzeria a Massa Finalese - News24Italy : #Ladri colpiscono in centro: furti con spaccate in una gelateria e in una pizzeria -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri pizzeria Ladri in pizzeria rubano birre e spicci: danni per migliaia di euro RavennaToday Tornano le spaccate due in 24 ore ma c’è un identikit «Siamo esasperati»

Una gelateria del centro e una pizzeria prese di mira «Già il Covid rende tutto difficile, ci mancano solo i ladri» Due spaccate in centro e un incubo che torna: quello dell’escalation che, periodicam ...

Proprietari in pizzeria, rubano in casa con le chiavi prese dall'auto in sosta: dieci colpi ecco dove

PERUGIA L’amarezza per aver visto violata la propria abitazione e le proprie cose, ma anche lo stupore per come i ladri hanno agito. Una vera e propria gang che sta scorrazzando nella periferia della ...

Una gelateria del centro e una pizzeria prese di mira «Già il Covid rende tutto difficile, ci mancano solo i ladri» Due spaccate in centro e un incubo che torna: quello dell’escalation che, periodicam ...PERUGIA L’amarezza per aver visto violata la propria abitazione e le proprie cose, ma anche lo stupore per come i ladri hanno agito. Una vera e propria gang che sta scorrazzando nella periferia della ...