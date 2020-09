"Forse è stata la prova più pericolosa della mia vita", ha detto Berlusconi (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - "è stata una prova difficile, grazie al cielo e ai medici del San Raffaele ho superato quella che considero la prova Forse più pericolosa della mia vita", ha detto Silvio Berlusconi uscendo dall'ospedale San Raffaele di Milano. "Rivolgo un grazie dal profondo del cuore a tutti coloro che mi hanno manifestato in questi giorni la loro vicinanza e il loro affetto - ha detto Berlusconi, in giacca e cravatta, leggendo un foglio di carta - la mia famiglia ma anche moltissime persone che non conosco, tanti sostenitori ma anche avversari politici. Tanti rappresentanti delle istituzioni a cominciare dal presidente Mattarella e ... Leggi su agi (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - "unadifficile, grazie al cielo e ai medici del San Raffaele ho superato quella che considero lamia", haSilviouscendo dall'ospedale San Raffaele di Milano. "Rivolgo un grazie dal profondo del cuore a tutti coloro che mi hanno manifestato in questi giorni la loro vicinanza e il loro affetto - ha, in giacca e cravatta, leggendo un foglio di carta - la mia famiglia ma anche moltissime persone che non conosco, tanti sostenitori ma anche avversari politici. Tanti rappresentanti delle istituzioni a cominciare dal presidente Mattarella e ...

Il 20 e 21 settembre prossimi noi elettori italiani saremo chiamati a rispondere, con un Sì o un No, alla domanda arcana “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli arti ...

Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele: ''La prova più pericolosa della mia vita''

Silvio Berlusconi è stato dimesso questa mattina dall'ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato la sera del 3 settembre dopo essere risultato positivo al coronavirus. L’ex premier è st ...

