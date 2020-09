Calciomercato Spezia – Affari e trattative 14 settembre (Di lunedì 14 settembre 2020) Calciomercato Spezia – Affari e trattative 14 settembre – Non può che essere scatenato lo Spezia di Meluso e Italiano sul mercato in entrata: manca poco all’esordio in Serie A, anche se quello della formazione ligure sarà rinviato, e il tempo prima della chiusura della sessione di Calciomercato stringe. Definiti alcuni Affari in entrata, proseguono le trattative per tanti altri giocatori: in questa settimana il gruppo a disposizione di Italiano si allargherà. Calciomercato Spezia – Affari e trattative 14 settembre Previste per oggi le visite mediche per ben tre nuovi acquisti dello Spezia: ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020)14– Non può che essere scatenato lodi Meluso e Italiano sul mercato in entrata: manca poco all’esordio in Serie A, anche se quello della formazione ligure sarà rinviato, e il tempo prima della chiusura della sessione distringe. Definiti alcuniin entrata, proseguono leper tanti altri giocatori: in questa settimana il gruppo a disposizione di Italiano si allargherà.14Previste per oggi le visite mediche per ben tre nuovi acquisti dello: ...

Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Dell'Orco e Marchizza, mentre resta vivo il sogno Yaya Toure, lo Spezia è vicino all'acquisto di Daniele Verde. Classe 1996, Verde dovrebbe arrivare in prestito ...

Calciomercato Torino, un intero undici in uscita: da Izzo a Falque, una formazione in vendita

A cinque giorni dall’inizio dal campionato, il Torino ha una squadra intera sul mercato. Il telefono di Davide Vagnati sarà sicuramente rovente in questi giorni con tutte le uscite che il dt del Toro ...

