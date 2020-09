Bimbo down resta a casa: manca l'insegnante di sostegno. "Non vedeva l'ora di ricominciare" (Di lunedì 14 settembre 2020) Non è stata nominata la maestra di sostegno e un bambino di 6 anni con la sindrome di down ha dovuto rinunciare al suo primo giorno di scuola, in prima elementare. Succede in provincia di Pisa, e la madre del bambino ha denunciato la vicenda in un post su Facebook. Ad AGI, la donna racconta: “Mio figlio da una settimana faceva le prove davanti allo specchio, col grembiule e lo zainetto, felice e impaziente di andare per la prima volta a scuola. La settimana scorsa ho partecipato a una riunione con la preside e i genitori nella quale ci sono state illustrate le regole antiCovid e spiegato come la scuola sia stata rinnovata, predisposta e attrezzata anche con maxi schermi”. “Alla fine della riunione - prosegue la madre - ho chiesto informazioni per il sostegno a mio figlio”. La donna riferisce che dai ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Non è stata nominata la maestra die un bambino di 6 anni con la sindrome diha dovuto rinunciare al suo primo giorno di scuola, in prima elementare. Succede in provincia di Pisa, e la madre del bambino ha denunciato la vicenda in un post su Facebook. Ad AGI, la donna racconta: “Mio figlio da una settimana faceva le prove davanti allo specchio, col grembiule e lo zainetto, felice e impaziente di andare per la prima volta a scuola. La settimana scorsa ho partecipato a una riunione con la preside e i genitori nella quale ci sono state illustrate le regole antiCovid e spiegato come la scuola sia stata rinnovata, predisposta e attrezzata anche con maxi schermi”. “Alla fine della riunione - prosegue la madre - ho chiesto informazioni per ila mio figlio”. La donna riferisce che dai ...

