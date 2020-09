Berlusconi sta meglio e oggi sarà dimesso dal San Raffaele (Di lunedì 14 settembre 2020) L'ex premier Silvio Berlusconi sarà dimesso oggi, intorno alle 11.30, dal San Raffaele di Milano dove era ricoverato da giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al test Covid-Sars2. ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 settembre 2020) L'ex premier Silviosarà, intorno alle 11.30, dal Sandi Milano dove era ricoverato da giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al test Covid-Sars2. ...

