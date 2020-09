Ultime Notizie Roma del 13-09-2020 ore 18:10 (Di domenica 13 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questa domenica 13 settembre al microfono Giuliano Ferrigno politiche un’apertura io vedo un Fronte del No molto spaccato un Fronte del no che hai idee confuse sul perché non si devono tagliare 345 parlamentari lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Brindisi il Sì al referendum aggiungere un primo passo per il cambiamento per l’Italia il prossimo sarà Tagliare gli stipendi ai parlamentari Come già facciamo noi del movimento e soprattutto iniziare un percorso concludi di riforme intanto Andrea Orlando vicesegretario del PD in un’intervista su un eventuale rimpasto dopo dei Regionali spiega con chi lo deciderà con te ma che si tratti di disporre la in affitto diverse un’esigenza che deriva da questa fase ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 settembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questa domenica 13 settembre al microfono Giuliano Ferrigno politiche un’apertura io vedo un Fronte del No molto spaccato un Fronte del no che hai idee confuse sul perché non si devono tagliare 345 parlamentari lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Brindisi il Sì al referendum aggiungere un primo passo per il cambiamento per l’Italia il prossimo sarà Tagliare gli stipendi ai parlamentari Come già facciamo noi del movimento e soprattutto iniziare un percorso concludi di riforme intanto Andrea Orlando vicesegretario del PD in un’intervista su un eventuale rimpasto dopo dei Regionali spiega con chi lo deciderà con te ma che si tratti di disporre la in affitto diverse un’esigenza che deriva da questa fase ...

