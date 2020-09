Sky: Milik come Icardi, un addio tormentato (Di domenica 13 settembre 2020) Non trova ancora una soluzione il futuro di Arkadius Milik, oramai fuori dai progetti del Napoli, ma non ancora deciso sul dove andare. Sky Sport fa il punto della situazione sulle varie trattative spiegando che attualmente l’attaccante polacco ha in mente solo due possibilità, andare alla Juve o restare al Napoli Immediata la reazione del presidente Aurelio De Laurentiis, disposto a tenerlo in rosa, ma ai margini, senza parlo giocare, per tutta la stagione, fino alla scadenza del suo contratto, prevista a giugno 2021. Se il polacco non vuole accettare destinazioni diverse da Torino, il Napoli resta forte sulle proprie posizioni, mantiene il punto in maniera dura. Il calciatore sa che potrebbe non andare agli Europei, se restasse sempre fuori squadra: la convocazione con la Polonia sarebbe a rischio, eppure nessuno fa marcia indietro. La ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 settembre 2020) Non trova ancora una soluzione il futuro di Arkadius, oramai fuori dai progetti del Napoli, ma non ancora deciso sul dove andare. Sky Sport fa il punto della situazione sulle varie trattative spiegando che attualmente l’attaccante polacco ha in mente solo due possibilità, andare alla Juve o restare al Napoli Immediata la reazione del presidente Aurelio De Laurentiis, disposto a tenerlo in rosa, ma ai margini, senza parlo giocare, per tutta la stagione, fino alla scadenza del suo contratto, prevista a giugno 2021. Se il polacco non vuole accettare destinazioni diverse da Torino, il Napoli resta forte sulle proprie posizioni, mantiene il punto in maniera dura. Il calciatore sa che potrebbe non andare agli Europei, se restasse sempre fuori squadra: la convocazione con la Polonia sarebbe a rischio, eppure nessuno fa marcia indietro. La ...

