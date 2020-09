Ostia, lotta allo spaccio: nascondevano nel sottotetto della camera da letto hashish e marijuana, in manette una 61enne e suo nipote (Di domenica 13 settembre 2020) Prosegue senza sosta l’impegno della Polizia di Stato per contrastare lo spaccio di droga. Controlli anche ad Ostia. Nei pressi della nota Piazza Gasparri, all’interno di un appartamento – al termine di un’accurata indagine info-investigativa da parte degli uomini del locale commissariato diretto da Eugenio Ferraro e coadiuvati da personale della squadra cinofili – sono stati rinvenuti, celati in un sottotetto della camera da letto e suddivisi in più parti, quasi 900 grammi di hashish e oltre 750 grammi di marijuana, oltre a 2 bilance intrise delle sostanze rinvenute, diverso materiale per il confezionamento ed un’agenda riconducibile alla palese ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 settembre 2020) Prosegue senza sosta l’impegnoPolizia di Stato per contrastare lodi droga. Controlli anche ad. Nei pressinota Piazza Gasparri, all’interno di un appartamento – al termine di un’accurata indagine info-investigativa da parte degli uomini del locale commissariato diretto da Eugenio Ferraro e coadiuvati da personalesquadra cinofili – sono stati rinvenuti, celati in undae suddivisi in più parti, quasi 900 grammi die oltre 750 grammi di, oltre a 2 bilance intrise delle sostanze rinvenute, diverso materiale per il confezionamento ed un’agenda riconducibile alla palese ...

Indagini, mirati servizi di appostamento, specifici posti di controllo e ‘fiuto’ da parte degli operatori di Polizia, hanno permesso durante quest’ultima settimana, di portare a termine un cospicuo ‘b ...

Indagini, mirati servizi di appostamento, specifici posti di controllo e 'fiuto' da parte degli operatori di Polizia, hanno permesso durante quest'ultima settimana, di portare a termine un cospicuo 'b ...