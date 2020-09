Mugello 2020 | interviste top-3 post gara

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 settembre 2020) – Lewis Hamilton ha conquistato la 90esima vittoria in carriera, precedendo Valtteri Bottas e Alexander Albon. Giornata folle al, con tanti incidenti, due bandiere rosse e ben tre ripartenze. Di seguito, le parole dei primi tre classificati. Lewis Hamilton: “Non ricordo le varie fasi della, sono stati 3 GP in un solo giorno. Incredibilmente dura, oggi. Questa pista è fenomenale, ho avuto tanta pressione anche per via del caldo. Ho dovuto concentrarmi al massimo per tutto il tempo. Le ripartenze hanno richiesto totale concentrazione, poi ho dovuto gestire le gomme. Con le ripartenze è stato più facile, ho messo le gommeusate alla seconda ripartenza. Valtteri era sul pezzo, cercava di guadagnare ad ogni curva, ma io adoro questo tipo di gare. Pazzesco essere qui per ottenere la mia novantesima ...