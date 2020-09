Moto3 | GP San Marino 2020 | risultati | ordine di arrivo e classifica piloti | vince McPhee

Leggi su sportface

(Di domenica 13 settembre 2020) Johnil Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini di. Il settimo appuntamento della stagione sulla pista di Misano fa da scenario al trionfo del pilota britannico, capace di balzare in testa nel finale di gara quando si è scatenata una vera e propria lotta aperta a svariatiper la vittoria. Sfortuna nera per il pilota dello Sky Racing Team VR46 Celestino Vietti, travolto da Garcia dopo tre curve dal via e costretto al ritiro. Clamoroso anche quanto accaduto al leader del Mondiale Albert Arenas, caduto a un giro e mezzo dal termine.DIGRAN PREMIO DI SANE DELLA RIVIERA DI RIMINI JohnAi Ogura Tatsuki Suzuki Jeremy Alcoba Gabriel Rodrigo Tony Arbolino Jaume ...