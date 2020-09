Juventus-Novara 5-0, cronaca e tabellino del match (Di domenica 13 settembre 2020) Juventus-Novara 5-0, la cronaca della prima uscita bianconera di Andrea Pirlo: Cristiano Ronaldo apre le danze Juventus-Novara si sfidano allo Juventus Training Center nell’unica amichevole precampionato dei bianconeri. Ottima prestazione della Vecchia Signora che cala il pokerissimo. La cronaca del match La Juventus cerca di interpretare le idee espresse da Andrea Pirlo in conferenza stampa. I bianconeri scendono in campo con una linea a tre che si trasforma a quattro in fase di non possesso. I padroni di casa aggrediscono molto alti con la voglia di recuperare palla. Nonostante ciò la prima occasione la crea il Novara. I bianconeri incominciano a scaldarsi con dei tiri da fuori di McKennie e Ronaldo. Il ... Leggi su zon (Di domenica 13 settembre 2020)5-0, ladella prima uscita bianconera di Andrea Pirlo: Cristiano Ronaldo apre le danzesi sfidano alloTraining Center nell’unica amichevole precampionato dei bianconeri. Ottima prestazione della Vecchia Signora che cala il pokerissimo. LadelLacerca di interpretare le idee espresse da Andrea Pirlo in conferenza stampa. I bianconeri scendono in campo con una linea a tre che si trasforma a quattro in fase di non possesso. I padroni di casa aggrediscono molto alti con la voglia di recuperare palla. Nonostante ciò la prima occasione la crea il. I bianconeri incominciano a scaldarsi con dei tiri da fuori di McKennie e Ronaldo. Il ...

juventusfc : Qui Training Center ?? Si lavora verso l’amichevole di domani contro il Novara ???? - juventusfc : VIA! ??| Inizia l'amichevole #JuveNovara! FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE! ?? LIVE: - juventusfc : Dal passato... al presente! La storia di #JuveNovara! ?? - vale_dellacasa : Per ??@DiMarzio? , le novità di #Pirlo a sette giorni dalla prima ufficiale. La rivoluzione è già in atto |… - lucabianchin7 : RT @Gazzetta_it: #Juve, bella la prima: Novara battuto 3-0 con gol di CR7, Ramsey, Pjaca e Portanova (doppietta). Impressioni: bene Kulusev… -